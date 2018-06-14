Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — сказал Песков.

Напомним, что накануне в Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу.

По словам главы семейного комитета Тамары Плетневой, эта ситуация может поспособствовать увеличению числа матерей-одиночек.

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