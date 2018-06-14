Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подверг критике непрозрачность отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили, который, по его мнению, был успешным главой правительства.

«Вчера премьер-министр ушел с поста и заявил, что дает возможность председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили укомплектовать новое правительство. Думаю, что эти процессы должны быть более прозрачны и понятны обществу», — заявил в четверг на международной конференции в Батуми Г.Маргвелашвили.

«По какому принципу назначаются у нас премьер-министры, и по какому принципу уходят в отставку успешные премьер-министры? Я считаю, что это период маскарада, принцип назначения и освобождения премьеров непонятен обществу и нашим зарубежным партнерам. Это должно закончиться», — сказал он.

По словам президента, если Грузия нацелена на европейские стандарты, то в Европе премьерами становятся лидеры правящих партий. «Соответственно Бидзина Иванишвили, как лидер правящей партии, должен стать премьер-министром, если мы говорим об ответственной политике и формировании понятного обществу государственного процесса», — заявил Г.Маргвелашвили.

«Этот маскарад, когда назначаются люди, а реально решения принимает партия, должен закончиться, так как все это вредит Грузии», — добавил он.

Г.Квирикашвили в среду сообщил о решении покинуть пост премьера. Его уход автоматически привел к прекращению полномочий всех членов правительства, которые на данный момент являются исполняющими обязанности.

Minval.az