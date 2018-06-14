На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин обратился к армянскому коллеге, как и принято в рамках дипломатического этикета, по имени и отчеству – Никол Владимирович, что многим показалось странным, поскольку отца Пашиняна зовут не Владимир, а Вова и, соответственно, отчество у премьера Армении – Воваевич.

По этому поводу главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, предвосхищая подобную путаницу в обращении к главе армянского правительства, ранее опубликовала запись в социальных сетях, подняв вопрос, почему к премьеру Армении по отчеству обращаются не Владимирович, а Воваевич.

Minval.az