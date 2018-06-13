Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал указ о временном возложении обязанностей на правительство, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, предает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о решении уйти в отставку. Согласно конституции Грузии, вслед за отставкой премьера следует отставка правительства. После этого в семидневный срок президент должен предоставить парламенту на утверждение кандидатуру нового премьера, которого выберет парламентское большинство.

«Правительству Грузии в том же составе возлагается временное исполнение обязанностей до создания нового состава правительства», — говорится в заявлении.

Minval.az