Депутат Верховной рады Надежда Савченко в письме обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать 66 украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Об этом говорится на странице нардепа в «Фейсбуке».

— Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма с искренней просьбой <…> освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, — говорится в письме, копия которого также опубликована в социальной сети.



Савченко заявила, что обратилась к российскому лидеру, чтобы установить мир между Россией и Украиной.

Minval.az