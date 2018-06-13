Комитет по госдоходам Армении занялся выяснением нарушений в сфере госзакупок для нужд Вооруженных сил.

Как сообщает армянский интернет-сайт News.am, согласно сообщению пресс-службы ведомства, на основании полученных в рамках расследуемого следственным управлением КГД дела о нарушениях в сфере госзакупок и армейского строительства в 2014-2017 гг. доказательств бывшему начальнику производственно-технического отдела управления капитального строительства и жилобеспечения войск Григору Барсегяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупных размерах, получении взятки в особо крупном размере, подделке документов, а начальнику того же управления Ашоту Григоряну предъявлено обвинение в попытке мошенничества в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, подделке документов.

Принято решение о временном прекращении полномочий Ашота Григоряна. В рамках следствия проведен обыск в кабинетах высокопоставленных должностных лиц МО, допрошены несколько десятков лиц. На допрос вызваны как бывшие, так и действующие высокопоставленные лица, в том числе бывший министр обороны Сейран Оганян.

Minval.az