Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян прибыли в Москву. Как сообщают армянские СМИ в аэропорту армянскую делегацию встретили посол Армении в РФ Вардан Тоганян и глава департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

В аэропорту Пашинян погонял мяч с символом Чемпионата мира по футболу, волком по прозвищу Забивака.

Отметим, что позднее должна состоятся встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. После чего Пашинян будет присутствовать на гала-концерте, приуроченному к Чемпионату мира.

Minval.az