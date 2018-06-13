Раннее сообщалось, что в России обеспокоены существующими на территории Армении референс-лабораториями, которые были открыты при финансовой поддержке США.

Отмечалось, что между Россией и ее союзниками по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) множатся конфликтные сюжеты.

Один из таких сюжетов — референс-лаборатории, которые были открыты при финансовой поддержке США и беспокоят Россию.

Отмечается, что такие лаборатории, как в Армении и Казахстане, также действуют на Украине и в Грузии.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в беседе с PanARMENIAN.Net отметил, что считает комментирование анонимных источников «неблагодарным делом», и призвал полагаться только на официальную информацию.

Комментируя другое утверждение источника относительно возможности подписания отдельного документа по поводу сотрудничества в сфере биологических исследований между Арменией и Россией, что откроет доступ российским специалистам к действующим на территории Армении лабораториям, Балаян заявил, что информация о непереговорном документе, как правило, не разглашается.

В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.

Minval.az