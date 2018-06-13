Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Н.Пашинян заявил о важности роли посредников в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта, и выразил надежду, что будет сформировано эффективное сотрудничество.

Посредники поздравили Н.Пашиняна в связи с избранием в должности премьера Армении, заверив, что приложат все усилия для достижения мирного решения карабахского конфликта.

Собеседники заявили о важности приверженности сторон взятым обязательствам и необходимости выполнения достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге, Женеве договоренностей.

Посредники проинформировали премьера об их предстоящих рабочих программах.

Н.Пашинян подтвердил готовность Армении продолжить вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по мирному разрешению конфликта путем переговоров.

Собеседники обсудили шаги, предпринимаемые в направлении формирования атмосферы, необходимой для продвижения переговорного процесса.

Minval.az