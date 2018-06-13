Почему молдавский президент летит в Москву за свой счет и эконом-классом, пока неизвестно. В российской столице у него запланированы несколько встреч.

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о том, что планирует полететь в Москву на открытие чемпионата мира по футболу, которое состоится в четверг, эконом-классом и за свой счет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы государства.

«Додон написал в комментарии [на своей странице в Facebook] на молдавском языке, что летит в Москву за свой счет эконом-классом», — сказал собеседник РБК.

Этот комментарий в настоящий момент скрыт от большинства пользователей. Для просмотра доступна запись, в которой президент республики рассказывает, что в ходе визита в Москву у него «запланированы встречи с официальными лицами из Российской Федерации и других стран, в том числе встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом».

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