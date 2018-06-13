Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 12 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шеффера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД, отметив важность визита сопредседателей, министр Мнацаканян подчеркнул, что визит дает возможность наладить первый непосредственный контакт после формирования нового правительства Армении. Глава МИД подтвердил подходы Армении и позицию в процессе урегулирования, подчеркнув, что Армения привержена исключительно мирному урегулированию проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели представили министру свои подходы по вопросу урегулирования конфликта. Собеседники подробно обменялись мнениями по проблеме, коснулись возможности продвижения переговорного процесса, в этом контексте отметив важность формирования атмосферы, способствующей установлению мира.

Состоялось обсуждение дальнейших шагов в формате сопредседателей МГ ОБСЕ.

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