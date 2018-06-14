Британский хирург Джонатан Нобл (Jonathan Noble) в своей новой книге раскритиковал теорию, что знаменитый австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт злоупотреблял спиртным.

Слухам о том, что Моцарт страдал алкоголизмом, во многом способствовал, вероятно, последний прижизненный портрет композитора. Художник Иоганн Георг Эдлингер написал портрет в 1790 году, а 5 декабря 1791 года композитор ушел из жизни. На картине 34-летний Моцарт действительно имеет весьма «помятый» вид: одутловатое лицо и мешки под глазами наводят на мысль о злоупотреблении спиртным.

Однако Джонатан Нобл, сотрудник Королевского колледжа хирургов и бывший клубный врач футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», считает, что гений и спиртное несовместимы. В противном случае Моцарт не смог бы написать свои симфонические и оперные шедевры.

По мнению автора, которое приводит «Вокруг света», нездоровый вид Моцарта на портрете связан скорее с ухудшившимся состоянием здоровья композитора. В частности, существует версия о почечной недостаточности и сопутствующих инфекционных заболеваниях Моцарта. По данным медика, достоверных исторических сведений об истории болезни Моцарта не сохранилось, а история с алкоголизмом не более чем слухи, как и история с «отравлением».

Джонатан Нобл занялся «посмертной реабилитацией» и других известных композиторов, в том числе Чайковского, Шуберта, Брамса и Бетховена. В своей книге он рассматривает биографии 70 великих композиторов, их физическое и психическое здоровье. По мнению автора, многие музыкальные гении были незаслуженно заподозрены в алкоголизме и других грехах. Например, финский композитор шведского происхождения Ян Сибелиус, который также не слишком удачно выглядит на портретах, дожил до 90 лет и поддерживал хорошие отношения с семьей, что заставляет серьезно сомневаться в его якобы алкоголизме.