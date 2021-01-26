Иранские санитарные власти одобрили российскую вакцину «Спутник V» и надеются в ближайшем будущем приступить к ее производству. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина «Спутник V» вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями. И в скором будущем мы надеемся, что сможем закупить, а также приступить к совместному производству», — отметил Зариф.