Компания Twitter заблокировала аккаунт, связанный с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, из-за угроз бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о странице @khamenei_site, которую считают аффилированной с офисом Хаменеи. Уточняется, что на данном аккаунте размещались отрывки из его выступлений и другой официальный контент.

Twitter принял такое решение после того, как в аккаунте появилась публикация с изображением бывшего американского лидера, играющего в гольф в тени приближающегося беспилотника. Автор сопроводил пост словами: «Месть неизбежна». Также там была ссылка на сайт верховного лидера Ирана.

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