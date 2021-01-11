Самолет Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, что могло стать причиной его крушения, сообщает издание Detik со ссылкой на представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом «все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность». К тому же, как отметил Сэптиади, видимость составляла около двух километров.

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