В Венгрии оперативный штаб при правительстве решил продлить жесткий карантин до 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает 444.hu в субботу, 9 января.

В стране сейчас вакцинированы около 80 тысяч человек. Власти говорят, что этого недостаточно, поэтому локдаун продлен. Таким образом, в силе остаются комендантский час с 20:00 до 05:00, а также ограничения в работе школ и ресторанов.

«Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях», — сказал Орбан.

Локдаун в Венгрии ввели еще 11 ноября, а затем продлили его в декабре.

Minval.az