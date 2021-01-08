Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.

«Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может «перегреться» и умрут еще больше людей», — написал Хан в Twitter.

Объявление о чрезвычайной ситуации или «крупном инциденте» означает событие или ситуацию, влекущую за собой серьезные последствия, в том числе риск для жизни людей, и требующую принятия специальных мер одним или несколькими ведомствами, в ведении которых находятся экстренные службы.

«Мэр написал премьер-министру письмо с просьбами от лица мэрии и лидеров советов лондонских районов увеличить финансовую поддержку для лондонцев, которые должны самоизолироваться и не могут работать, предоставлять ежедневные сведения по вакцинации, закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим на улице, в том числе в очередях в супермаркеты и в других местах, где могут быть скопления людей», — говорится в заявлении мэрии.

«Лондонцы продолжают приносить огромные жертвы, и я сегодня умоляю их, пожалуйста, оставаться дома и не выходить без крайней необходимости», — заявил мэр города.

Minval.az