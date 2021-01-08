Турция и Пакистан планируют начать совместные съемки исторического телесериала. Об этом сообщили в администрации премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Глава пакистанского правительства принял в Исламабаде делегацию турецкой продюсерской компании Tekden Film во главе с председателем правления Кемалем Текденом.

Обсужден проект съемок нового исторического сериала «Türk Lala», который будет повествовать об участии мусульман с индийского полуострова в Балканских войнах (1912-1913 гг.).

Глава парламентского комитета по Кашмиру Шахрияр Африди напомнил, что Türk Lala — имя, данное известному командиру Абдуррахману Пешавери, и означает «тюркский брат».

Выходец из Кашмира, Абдуррахман Пешавери был известен особой любовью в турецкому народу и в трудные для Турции дни прибыл в Анатолию для поддержки собратьев.

Один из первых корреспондентов агентства «Анадолу» и первый посол Турции в Кабуле, Пешавери был также активным участником Национально-освободительной войны турецкого народа, проявил доблесть в боях с интервентами при Чанаккале.

Cериал призван внести вклад в укрепление духа патриотизма среди молодежи Пакистана на примере конкретных исторических героев.

Премьер Пакистана поздравил Tekden Film в связи с успехом сериала «Воскресший Эртугрул», который пользуется большой популярностью и в его стране.

Minval.az