Бразильские ученые выявили первый в стране случай повторного заражения коронавирусом нового типа, возбудителем которого стал штамм из ЮАР. Об этом сообщила в ночь на пятницу газета Globo.

По информации издания, речь идет о пациентке из города Салвадор, административного центра северо-восточного штата Баия. Когда и в какой форме она перенесла заболевание, не уточняется.

Ранее в декабре похожую мутацию обнаружили в Рио-де-Жанейро, напоминает Globo. Как уточняется, в обоих разновидностях возбудителя COVID-19 обнаружена общая мутация Е484К в S-белке. Кроме того, в конце декабря в Сан-Паулу были выявлены два случая заражения «британским» штаммом.

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