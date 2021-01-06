Член Палаты Представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщил, что заболел COVID-19, передает РИА Новости.

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», — написал Брэйди в Twitter.

Он отметил, что начнет лечение завтра.

Minval.az