В Калифорнии закончились места в моргах на фоне бушующего в штате коронавируса. Об этом пишет CTV News.

«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места», — рассказала владелец похоронного бюро Continental Funeral Home в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.

По ее словам, сейчас приходится как минимум 30 раз в день вывозить трупы — это в шесть раз больше, чем обычно. Владельцы моргов просят друг друга о помощи, однако мест не хватает ни у кого из них. По словам Мальдонадо, ей пришлось арендовать больше холодильников для трупов и откладывать выезд в больницы на день или два.

Отмечается, что в больницах штата Калифорния в отделениях интенсивной терапии также практически не осталось свободных коек. CTV News напоминает, что число зараженных коронавирусом в США уже превысило 20 миллионов человек. В декабре штат Калифорния выходил на первое место по заболеваемости COVID-19 в стране, число новых зараженных там превышало аналогичные показатели Германии, Индии и Британии.

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