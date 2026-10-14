Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о возможной приостановке обмена разведывательной информацией, если украинские военные не прекратят дальние удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NPR.

По словам Зеленского, предупреждения поступали не напрямую ему, а украинским военным. При этом он подчеркнул, что США пока не прекращали передачу разведданных.

«Получали ли мы сообщения о том, что это можно остановить при определённых условиях? Да, мои генералы говорили мне, что на уровне военных у них есть эта информация», — заявил украинский лидер.

Зеленский также раскритиковал сделку США с Россией по дизельному топливу, связав рост цен на энергоносители с блокировкой Ормузского пролива.