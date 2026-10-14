В селе Фатмаи Абшеронского района ограничена деятельность предприятия по переработке куриного мяса из-за выявленных нарушений.
Как сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана, в ходе проверки установлено, что предприятие осуществляло деятельность незаконно, с нарушением санитарно-гигиенических и санитарно-технических требований.
Кроме того, на предприятии отсутствовали сопроводительные документы на куриную продукцию и соответствующая маркировка. Были выявлены и другие нарушения.
Деятельность предприятия ограничена до устранения выявленных недостатков. По данному факту принимаются предусмотренные законодательством меры.