В селе Фатмаи Абшеронского района ограничена деятельность предприятия по переработке куриного мяса из-за выявленных нарушений.

Как сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана, в ходе проверки установлено, что предприятие осуществляло деятельность незаконно, с нарушением санитарно-гигиенических и санитарно-технических требований.

Кроме того, на предприятии отсутствовали сопроводительные документы на куриную продукцию и соответствующая маркировка. Были выявлены и другие нарушения.

Деятельность предприятия ограничена до устранения выявленных недостатков. По данному факту принимаются предусмотренные законодательством меры.