Завтра, 15 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью и утром местами временами туман. Об этом говорится в сообщении Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17–20° тепла, днем — 23–28° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65–75%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15–19° тепла, днем — 24–29° тепла, в горах ночью — 7–12° тепла, днем — 18–23° тепла.