Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян.

«Решение было вынесено на тех же основаниях, на которых отклонялось множество других ходатайств. Приводятся общие формальные формулировки, очевидно без тщательного рассмотрения нашей жалобы», — сказал он.

Роберт Кочарян был задержан 25 августа по делу о незаконном приобретении имущества по заниженной стоимости с использованием служебного положения. 27 августа его арестовали на два месяца. Под стражей находится и его сын. В рамках дела фигурируют 35 объектов имущества семьи Кочарянов, часть компаний опечатана.