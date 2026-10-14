Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х обратился к американскому миллиардеру и основателю компании SpaceX Илону Маску на фоне информации об отключении системы связи Starlink для Украины.

«Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой», – написал Сикорский.

Бывший советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что в ночь на 14 октября в Украине была ограничена работа терминалов Starlink. По его словам, из-за этого был сорван «ряд важных миссий». Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска прибегла к таким мерам по запросу администрации американского президента. Обычные терминалы спутниковой связи в настоящее время работают, уточнил он.