В ночь на 14 октября на территории Украины ограничили работу терминалов спутниковой связи Starlink, из-за чего были сорваны «несколько важных военных миссий». Об этом сообщил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По его словам, связь начала пропадать при движении терминалов со скоростью более 160 км/ч. Стерненко предположил, что компания SpaceX ввела ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

«Обычные терминалы спутниковой связи работают», — отметил он.

Стерненко также заявил, что Трамп «искал любую возможность ударить по нашей обороноспособности» и якобы воспользовался такой возможностью.