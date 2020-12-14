Беларусь, не исключает Александр Лукашенко, сможет наладить производство собственной вакцины от коронавируса.

Об этом глава государства дал понять во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Савченко.

«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, — подчеркнул он, — будем заниматься производством собственной вакцины».

Кроме того, пояснил белорусский лидер, в республике рассматривают и возможность производства российской вакцины, а также ее закупку для вакцинации групп риска. По словам президента, возможно, придется пойти по этим трем направлениям.

Minval.az