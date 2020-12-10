Более 40 человек задержали на акции протеста в Ереване, их доставили в полицейские участки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

«На данный момент в полицейские отделения доставлены 42 участника акций протеста», — рассказали в ведомстве.

Ранее у здания правительства Армении прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ряд участников заблокировали центральный проспект Тиграна Меца, некоторые протестующие попытались войти в правительственное здание.

Ровно месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

Minval.az