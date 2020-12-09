В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением территориальных приобретений, а у Еревана нет ресурсов на реванш.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

«В ближнесрочной перспективе оно устраивает, в частности, азербайджанскую сторону, Баку придется решать многие проблемы и задачи, которые появились у нее по итогам соглашения и по итогам обретения контроля над серьезными для Азербайджана территориями – вопрос переселенцев придется решать, вопрос социально-экономического освоения», — прогнозирует эксперт.

Соглашение, конечно, не устраивает армянскую сторону, но у той «сейчас нет сил и возможностей, чтобы заново заниматься разрешением этого конфликта и устраивать какой-то реванш».

«В связке с поражением в Карабахе Армения получила мощнейший внутриполитический кризис, поэтому элита в Ереване будет в первую очередь заниматься решением этого внутриполитического кризиса, а потом уже будет обсуждать Карабах. Сейчас для премьер-министра Никола Пашиняна и его команды приоритетная цель – остаться у власти», — пояснил политолог.

Minval.az