Литва рассматривает возможность подписания соглашения о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном и намерена содействовать укреплению отношений между Баку и Брюсселем в период своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года. Об этом в эксклюзивном интервью Minval Politika заявил посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius).

Дипломат рассказал о перспективах стратегического сотрудничества между двумя странами, возможном начале переговоров о безвизовом режиме с Евросоюзом, а также о позиции Вильнюса относительно дальнейшей деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении на фоне продвижения азербайджано-армянского мирного процесса. В ходе беседы также обсуждались инвестиционные перспективы, участие Литвы в развитии Среднего коридора и влияние российско-украинской войны на отношения Азербайджана с Европейским союзом.

— Господин посол, большое спасибо, что приняли нас сегодня. Для нас большая честь встретиться с вами.

— Благодарю вас за проявленный интерес и визит в посольство Литвы.

— Хотелось бы начать с декларации о стратегическом партнёрстве, которую Литва и Армения подписали в мае этого года. При этом Вильнюс заявляет о заинтересованности в углублении отношений с Азербайджаном. Готова ли Литва предложить Баку аналогичный уровень стратегического сотрудничества или Азербайджан рассматривается прежде всего как экономический и энергетический партнёр?

— Если отвечать кратко, то, безусловно, да. Соглашение о стратегическом партнёрстве и уровень наших отношений свидетельствуют о том, какое большое значение Литва придаёт Южному Кавказу.

На самом деле мы начали обсуждать перспективы стратегического партнёрства с Азербайджаном и Арменией практически одновременно. Просто получилось так, что соглашение с Арменией было подписано раньше. Сейчас по дипломатическим каналам мы также обсуждаем, каким образом и когда можно было бы подписать аналогичное соглашение о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном.

Однако здесь, на мой взгляд, важно подчеркнуть один момент: всё это свидетельствует о нашей приверженности развитию отношений с регионом и о том внимании, которое мы ему уделяем. Значение Южного Кавказа продолжает возрастать.

— Литва поддерживает деятельность наблюдательной миссии Европейского союза в Армении, в составе которой также работают литовские специалисты. При этом Баку неоднократно выражал обеспокоенность деятельностью миссии, мандат которой истекает в феврале 2027 года. Считаете ли вы необходимым его продление и насколько это оправданно с учётом достигнутого прогресса в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией?

— Прежде всего хотел бы выразить удовлетворение действительно значительным прогрессом, достигнутым Азербайджаном и Арменией на пути к миру. Особенно нас радуют последние позитивные изменения в сфере торговли и контактов между людьми, которые способствуют наведению мостов мира. Крайне важно, чтобы эти процессы продолжались.

Что касается миссии, то, как вы справедливо отметили, её мандат истекает в феврале. Сейчас Европейская комиссия готовит доклад, посвящённый результатам деятельности миссии и накопленному опыту. Полагаю, что на основе этого доклада государства проведут соответствующие обсуждения, после чего мы определим свою позицию относительно дальнейшей деятельности миссии.

— В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского союза. Отношения между Баку и Брюсселем развиваются, однако определённые разногласия по-прежнему сохраняются. Готов ли Вильнюс выступать за более прагматичный подход ЕС к Азербайджану? Какие конкретные инициативы Литва намерена продвигать в период своего председательства для укрепления отношений между Азербайджаном и Евросоюзом?

— За последний год мы наблюдали прогресс и укрепление отношений между Европейским союзом и Азербайджаном. Это весьма позитивная тенденция, которую Литва всецело поддерживает. Разумеется, как страна, которой предстоит председательствовать в Совете Европейского союза, Литва готова содействовать дальнейшему укреплению этих отношений. Более того, это отвечает и нашим собственным интересам. В повестке дня есть несколько вопросов, продвижению которых мы могли бы способствовать в период председательства. Например, сейчас обсуждается возможность начала переговоров о переходе к безвизовому режиму. Это долгосрочный процесс, поэтому важно приступить к нему как можно раньше.

Кроме того, существует документ о приоритетах партнёрства, согласование которого практически завершено. Мы хотели бы, чтобы в период нашего председательства он был окончательно согласован и подписан.

Также стоит вопрос о начале переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским союзом. Со своей стороны, в период председательства мы намерены сделать всё возможное, чтобы эти переговоры продвигались максимально быстро. Ведь укрепление, расширение и углубление всесторонних отношений между Европейским союзом и Азербайджаном отвечает взаимным интересам как Европы, так и Азербайджана.

— В апреле премьер-министр Литвы посетил Азербайджан. В ходе визита значительное внимание уделялось расширению торговли, инвестиций и реализации совместных проектов. Однако политическая активизация не всегда приводит к ощутимым экономическим результатам. Какие литовские компании готовы инвестировать в проекты в Азербайджане и о каких объёмах инвестиций может идти речь?

— Вы совершенно справедливо отметили, что апрельский визит премьер-министра Литвы имел большое значение. Важными были и состоявшиеся в его рамках переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром, министрами, в том числе министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Во время этих встреч мы ощутили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества. Более того, на уровне посольства мы уже наблюдаем растущий интерес литовских компаний к ведению бизнеса и инвестированию в Азербайджан.

Наша задача как дипломатов — создавать благоприятные условия и открывать двери для сотрудничества. Именно этому способствовал визит премьер-министра. Ту же роль играют контакты между руководителями наших стран. Мы открываем двери и приглашаем бизнес воспользоваться появляющимися возможностями.

Однако, когда речь заходит о конкретных экономических или инвестиционных проектах, решения, как правило, принимаются не посольством и не государственными структурами, а непосредственно частными компаниями. И я очень рад видеть, что интерес частного бизнеса растёт в самых разных секторах.

Буквально на этой неделе мы также поддерживаем контакты с рядом литовских компаний. В настоящее время прорабатывается возможность визита некоторых из них в Азербайджан. Поэтому пока я не могу назвать конкретные компании, но могу заверить вас, что интерес существует.

Подобные визиты, включая поездку нашего премьер-министра в Азербайджан и визиты ваших официальных лиц в Вильнюс, помогают открывать новые возможности для бизнеса и стимулируют компании к более активному развитию деловых связей между нашими странами.

— Сегодня Азербайджан становится одним из ключевых транспортных узлов между Азией и Европой. Литва, в свою очередь, располагает развитой транспортной инфраструктурой. Рассматривает ли Вильнюс возможность инвестирования в развитие транспортных связей с Азербайджаном и более активного участия в Среднем коридоре?

— Прежде всего хотел бы высоко оценить усилия Азербайджана и всего региона по развитию Среднего коридора. Мы очень рады видеть прогресс, достигнутый странами Центральной Азии, Южного Кавказа и государствами, расположенными далее к западу, поскольку этот коридор представляет собой надёжный альтернативный маршрут.

Литва уже давно подчёркивает необходимость развития надёжных транспортных маршрутов и сотрудничества с проверенными партнёрами, в том числе в энергетической сфере. Раньше одним из основных вариантов считался маршрут через Россию. Однако, как мы видим, Россия использует экономические рычаги, транспорт, энергетику и другие отрасли в качестве инструментов политического давления. Именно поэтому столь важны надёжные партнёры, такие как Азербайджан, который за многие годы уже доказал свою надёжность в различных сферах, в частности в энергетике. Таким образом, Средний коридор представляет собой заслуживающий доверия и перспективный маршрут.

Вместе с тем представители литовских компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, также проявляют интерес к этому направлению. Весной этого года они посетили проходившую здесь выставку. По итогам визита они отметили ряд направлений, в которых дальнейшие улучшения были бы полезны. В частности, речь идёт об упрощении процедур пересечения границ, внедрении электронного документооборота, а также обеспечении более быстрого и удобного прохождения необходимых процедур.

Именно в этих областях Литва обладает значительным опытом.

Наш транспортно-логистический сектор по своей доле в ВВП является одним из крупнейших в Европейском союзе. У нас накоплен многолетний опыт работы как с восточными, так и с западными направлениями. Важную роль играет и наш Клайпедский порт. Мы располагаем соответствующим опытом и транспортными маршрутами, связывающими нас с Центральной Азией через Южный Кавказ. Поэтому считаю, что именно в этой сфере наши страны обладают значительным потенциалом для дальнейшего углубления сотрудничества.

— Переходя к российско-украинской войне, мы знаем, что Литва занимает жёсткую позицию в отношении России и активно поддерживает Украину. Азербайджан также оказывает Киеву гуманитарную и энергетическую помощь, однако при этом проводит независимую внешнюю политику и сохраняет отношения с Москвой. Может ли это обстоятельство стать препятствием для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским союзом?

— Я бы назвал позицию Литвы не жёсткой, а справедливой, последовательной и принципиальной. На протяжении многих лет и десятилетий мы наблюдали это как на собственном опыте, так и на примере Азербайджана. Вспомните события января 1990 года, затем Молдову, Приднестровье, Абхазию, Украину, Крым и, наконец, полномасштабное вторжение. Всё это показывает, что политика умиротворения России не является ни принципиальной, ни справедливой, ни последовательной. Более того, такая политика лишь поощряет дальнейшую агрессию.

Особенно отчётливо это проявилось на примере Украины. В 2014 году всё начиналось с появления так называемых «зелёных человечков» в Крыму, однако впоследствии ситуация переросла в гораздо более масштабный конфликт. Многие эксперты сегодня предупреждают: если Россия одержит победу, если Украина не сможет победить, то агрессия будет распространяться и за пределы российских границ.

Поэтому, на мой взгляд, соседние государства, такие как Азербайджан, Литва и другие страны, а также все государства, приверженные принципам международных отношений, должны объединить усилия ради торжества международного права, территориальной целостности, суверенитета и права народов на свободу. Другого пути нет. В противном случае мы рискуем вернуться на несколько столетий назад, к эпохе, когда войны были повсеместным явлением.

Если Россия одержит победу и продолжит расширять свою агрессию, это может привести к распространению вооружённых конфликтов по всему миру. Именно поэтому я считаю данный вопрос стратегически важным для национальных интересов многих государств. По этой причине Литва, Европейский союз и другие страны уделяют ему столь приоритетное внимание.

В то же время мы понимаем позицию Азербайджана и очень признательны за его поддержку Украины в гуманитарных вопросах и вопросах соблюдения международного права. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчёркивал право Украины на территориальную целостность и суверенитет. Именно на этих принципах основывается и поддержка Украины со стороны Азербайджана.

Думаю, что именно здесь наша общая солидарность и совместные усилия по оказанию помощи Украине приобретают особое значение.

— Господин посол, большое спасибо за беседу. Нам было очень приятно пообщаться с вами. Искренне благодарим вас за столь подробные ответы.

— Спасибо вам. Для меня это тоже было большим удовольствием.