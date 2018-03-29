ВВС Израиля в марте совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО ряда стран, в том числе Сирии, а также российских систем на сирийской территории, сообщили в четверг источники кувейтской газеты «Аль-Джарида».

Два малозаметных истребителя-бомбардировщика F-35 в ходе операции смогли пройти необнаруженными через воздушное пространство Сирии и Ирака и пересечь границу с Ираном, уточняют собеседники газеты, пишет «Интерфакс».

По данным источников издания, истребители провели разведку на большой высоте в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз, где предположительно могут располагаться объекты, связанные с иранской ядерной программой.

Источники не уточнили, проводилась ли израильская разведоперация по согласованию с Вашингтоном.

Подтверждений этой информации из других источников не поступало.

На вооружении Израиля находятся семь истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F35, некоторые из которых принимали участие в нанесении ударов в Сирии и на ливано-сирийской границе. Эти самолеты могут без посадки преодолевать расстояние от Израиля до Ирана и обратно дважды в сутки.

Minval.az