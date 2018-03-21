Россия прежде всего протянет руку помощи Белоруссии, потому что «они до сих пор боятся потерять Беларусь», заявил белорусской лидер Александр Лукашенко во время встречи с молодежью. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко говорил об истории Белоруссии, в частности, о столетии создания Белорусской народной республики, которая просуществовала менее года. «Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», — сказал Лукашенко, отметив, что эту тему «не надо педалировать, даже если вы очень ненавидите все русское»

«Русские — это наши братья. Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна», — добавил белоруссской лидер.

Он отметил, что политики призваны урегулировать подобные спорные вопросы. «Но это не значит, что это наши враги. Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь», — заключил он.