Министры иностранных дел 29 стран обвинили Иран в диверсиях, кибератаках и других гибридных операциях на своей территории и в государствах-партнерах, а также поддержали выводы Великобритании о причастности Тегерана к инциденту на авиабазе Фэрфорд.

В совместном заявлении, опубликованном британским правительством, главы внешнеполитических ведомств заявили, что «признают выводы Великобритании о причастности Ирана к инциденту на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд 27 сентября».

Заявление подписали представители Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и США.

Министры подчеркнули, что страны намерены совместно противодействовать подобным угрозам и привлекать виновных к ответственности.

«Лица, осуществляющие враждебную деятельность в интересах Ирана или любого другого государства, будут выявлены и привлечены к ответственности. Иран не должен сомневаться в нашем единстве и решимости защищать суверенитет, укреплять международную координацию и национальную устойчивость, обеспечивать безопасность наших граждан и привлекать виновных к ответственности», – говорится в заявлении.

Ранее Великобритания вызвала посла Ирана из-за угроз безопасности и анонсировал новые санкции после предполагаемого заговора у авиабазы Фэрфорд, к которому британские власти связывают Тегеран и Корпус стражей исламской революции (КСИР).