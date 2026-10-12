Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева немедленно присоединиться к энергетическому перемирию с Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп, однако усомнился, что Москва готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

«Мы готовы к энергетическому перемирию уже сегодня, как сказал президент Трамп. Но я не уверен, что Путин готов, потому что даже после вчерашних заявлений президента об энергетическом перемирии Путин атаковал нашу газовую инфраструктуру», – заявил Зеленский в интервью Fox News.

По словам украинского президента, Киев уже воздержался от ударов по российским энергетическим объектам в ожидании перемирия.

«Мы не атаковали ни одного энергетического объекта на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не атаковали, но Россия атаковала наши газовые объекты, энергетическую инфраструктуру и другие объекты», – сказал он.

Зеленский назвал российские удары ответом на инициативу Трампа и заявил, что реакция Москвы показала отсутствие готовности к энергетическому перемирию.

Украинский президент также не согласился с утверждениями о том, что украинские удары по российским НПЗ влияют на цены на дизельное топливо. По его словам, на стоимость топлива влияет иранская блокировка Ормузского пролива.

Кроме того, Зеленский призвал усилить давление на Москву и назвал энергетическое перемирие «хорошим первым шагом» к завершению войны.