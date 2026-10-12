Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание «почетного железнодорожника» – знак ему вручил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на церемонии присвоения железнодорожной станции Грозного имени Ахмата Кадырова, первого президента республики. Об этом сообщило агентство «Чечня Сегодня».

Награду Кадырову присудили «за значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта».

На церемонии Колесников отметил роль отца Рамзана Кадырова в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики.

«Та большая работа, в ходе которой восстанавливались железные дороги, электрификация, централизация, вокзалы, локомотивные депо, — это всё большая работа, которую начал Ахмат-Хаджи Кадыров. И мы, железнодорожники, помним это, знаем это и никогда не забудем», – заявил замглавы РЖД.

Новый железнодорожный вокзал Грозного ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. В сентябре этого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении станции имени Ахмата Кадырова. Кадыров в понедельник поблагодарил Путина за это «историческое решение» в своем Telegram-канале.