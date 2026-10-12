Азербайджан и Иран намерены расширять сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций, уделяя особое внимание обмену информацией, опытом и оперативной координации при ликвидации последствий происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Эти вопросы обсудили министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и глава МВД Ирана Эскандар Момени.

Министр рассказал иранскому гостю о деятельности МЧС и отметил взаимную пользу сотрудничества между профильными ведомствами. По его словам, расширение связей в этой сфере важно для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Гейдаров выразил уверенность, что нынешний визит и состоявшиеся переговоры придадут новый импульс межведомственному сотрудничеству.

Момени, в свою очередь, заявил, что в Иране высоко ценят гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывал стране во время крупных чрезвычайных ситуаций. Он также обозначил перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере управления чрезвычайными ситуациями и подчеркнул значение визита для укрепления связей между ведомствами.