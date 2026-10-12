Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в посылке из Израиля авиационные часы с уровнем радиации, в 20 раз превышающим естественный фон, сообщает «КоммерсантЪ».

Система радиационного контроля сработала на часах, которые находились в рюкзаке внутри посылки. Проверка показала, что мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч. Посылку отправили жителю Удмуртии.

Роспотребнадзор после санитарно-карантинного контроля выявил, что товар не соответствует единым санитарным требованиям. «Товар оказался опасен для бытового использования», – заявили в Федеральной таможенной службе.

Ввоз часов в Россию запретили. Посылку отправят обратно в Израиль.