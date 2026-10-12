Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Саудовской Аравии на фоне атак хуситов и сообщил, что Анкара в ближайшие дни представит парламенту Мекканский пакт для ратификации.

«Турция поддерживает Саудовскую Аравию, наших саудовских братьев и сестер перед лицом этих незаконных и бесчеловечных атак», – заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжает работу над созданием институциональной основы для соглашения о совместной обороне, подписанного с Пакистаном и Саудовской Аравией 7 августа.