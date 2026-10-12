Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары пришлись по энергетическим объектам в Харькове, несмотря на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие.

«Очевидно, что Путин не читает Truth Social. РФ ответила на энергетическое перемирие Трампа, целенаправленным ударом по электростанции в Харькове. Нужно прекратить войну в реальности, а не только в соцсети Трампа», — сказал Зеленский.

По данным украинских властей, в воскресенье в результате атак погибли шесть человек. В Харькове удар по продуктовому магазину унёс жизни трёх человек, ещё 20 получили ранения, в том числе двое детей. Ещё три человека погибли на западе Украины.

Трамп ранее заявил в Truth Social, что Россия и Украина договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский назвал это заявление новостью для себя, а Москва пока публично не подтвердила согласие на перемирие.