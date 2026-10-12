Великобритания вызывает посла Ирана из-за угроз безопасности и готовит новые санкции после предполагаемого заговора у авиабазы Фэрфорд, который британские власти связывают с Тегераном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в заявлении МИД Королевства.

«Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на своей территории. Сегодня я поручил своему ведомству вызвать посла Исламской Республики Иран в Соединенном Королевстве, чтобы он в полном объеме повторил это послание», — говорится в заявлении министра иностранных дел Эда Милибэнда.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, в свою очередь, отметил, что Лондон намерен ввести новые санкции после инцидента у авиабазы Фэрфорд. Он связал предполагаемый заговор с Ираном и КСИР.

«Я могу подтвердить нашу оценку, согласно которой с высокой вероятностью заговор координировался из Ирана и почти наверняка был организован Корпусом стражей исламской революции (КСИР)», – указал Бернем.

Британское правительство объявило о санкциях против двух граждан Ирана. Под ограничения попали руководитель контрразведывательных операций КСИР Рухолла Базганди и Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, которого британская сторона считает посредником сети Зиндшти, причастной к нескольким заговорам против иранских диссидентов. Введенные против двух граждан Ирана ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в Великобританию и на управление компаниями в стране.

Напомним, в конце сентября в связи с предполагаемым заговором у авиабазы Фэрфорд задержали пять человек. Их подозревают в совершении террористических преступлений.