Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман передвигается между дворцами с бункерами под усиленной охраной на фоне обострения конфликта с хуситами в Йемене, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, фактический правитель королевства и премьер-министр находится под охраной специально подобранной группы сотрудников службы безопасности. Из-за угроз нападений он перемещается между хорошо защищенными дворцами, оборудованными бункерами.

Последний раз бин Сальман появлялся на публике 6 октября – он сдал кровь в рамках общенациональной кампании по донорству.

Обстановка обострилась на фоне конфликта Саудовской Аравии с хуситами в Йемене, которые обстреливают территорию королевства.

Накануне военный представитель движения «Ансар Аллах» вновь предупредил, что саудовские аэропорты остаются целями для нападений.