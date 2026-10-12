Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Озмаи сравнил действия США в Ормузском проливе с контрабандой, обвинив Вашингтон в попытках любой ценой провести через него несколько нефтяных танкеров.

По словам Озмаи, США задействовали все имеющиеся средства, чтобы обеспечить проход через пролив четырех-пяти танкеров с нефтью. Он сравнил эти действия с поведением «мелкого контрабандиста».

Ранее иранские военные предупредили, что суда, отключающие навигационные и идентификационные системы при проходе через Ормузский пролив, будут рассматриваться как враждебные и столкнутся с решительными мерами.

