По инициативе Туркменистана 2029 год объявлен в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом транспортной связанности. Соответствующее решение подписано по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Участники заседания также подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках Содружества.

В их числе — протокольное решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, решение о проекте Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2027 году Года правового просвещения в СНГ, а также решение о Плане многоуровневых политических консультаций между министерствами иностранных дел государств — участников Содружества.