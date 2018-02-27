Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на партийной конференции в субботу, 25 февраля, пообещал девочке, одетой в камуфляжную униформу, что ее похоронят с почестями. Соответствующее видео во вторник, 27 февраля, опубликовала Мeduza.

Отмечается, что юная девочка, одетая в военную форму, привлекла внимание Эрдогана и он пригласил ее на сцену.

«У нее в кармане также флаг Турции… Если она погибнет, они покроют ее флагом, по воле Божией», — заявил президент.

На видео видно, что у девочки были заплаканные глаза.

Увидев это, Эрдоган заявил, что «краповые береты никогда не плачут», имея в виду береты, которые носят Силы специальных операций Турции.

«Она готова на все, не так ли?» — спросил президент. На это девочка ответила: «Да».

После этого Эрдоган наклонился, поцеловал ребенка и отпустил его.