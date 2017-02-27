Без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəryolservis разрушило памятник азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу, заявил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов. Примечательно, что памятник был снесен, несмотря на запреты со стороны Министерства культуры и туризма.

«Памятник разрушили без какого-либо разрешения. В связи с этим вопиющим случаем мы намерены обратиться в судебные инстанции», — цитирует его слова сайт haqqin.