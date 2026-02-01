Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг национальных борцов по состоянию на 1 февраля 2026 года.

Согласно информации ведомства, первое место с результатом 480 очков занял борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров. На второй позиции расположился борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили, набравший 460 очков. Тройку лидеров замкнул дзюдоист Зелим Коцоев с показателем 430 очков.

В первую десятку рейтинга также вошли борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (400 очков), дзюдоист Эльджан Гаджиев (370), борцы вольного стиля Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (по 340 очков), дзюдоист Зелим Чкаев (330), а также борцы греко-римского стиля Мурад Ахмедиев (330) и Эльданиз Азизли (320 очков).