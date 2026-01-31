Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

В ходе беседы было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном основываются на принципах дружбы, братства и добрососедства, а народы двух стран связывают исторические, этнические и религиозные узы.

Во время телефонного разговора с удовлетворением были вспомнены визиты президента Ирана в Азербайджан, встречи глав государств и проведённые ими продуктивные переговоры, которые внесли важный вклад в развитие двусторонних отношений. Было подчёркнуто, что работы по строительству автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Калале, ведутся в соответствии с графиком.

Глава государства выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе, отметив готовность Азербайджана внести вклад в снижение напряжённости и подчеркнув, что наша страна выступает за решение подобных вопросов путём переговоров и взаимного понимания.

Президент Масуд Пезешкиан, со своей стороны, выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам дружественных и братских отношений между нашими странами, а также по вопросам будущих совместных шагов; была достигнута договорённость о продолжении контактов.