Украина готова к переговорам по завершению войны в любом формате с участием России и США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью чешскому радио Český rozhlas Plus.

«Мы открыты к встрече в любом формате — с Россией и США. Мы также хотели бы видеть за столом переговоров Европу, поскольку частью наших гарантий безопасности является членство в Евросоюзе и так называемая коалиция желающих», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, представители ЕС могут подключиться к переговорному процессу на одном из его этапов, однако первоочередной задачей он назвал встречу в формате «троих».

«Нам необходимо иметь возможность прямого контакта с Российской Федерацией и с лидером России. Без такого формата наши команды не смогут договориться по ключевым и принципиальным вопросам», — подчеркнул президент Украины.