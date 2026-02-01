Сотрудники военного дипломатического корпуса Азербайджана в Турции посетили семью турецкого военнослужащего Эмраха Курана в провинции Мугла. Солдат погиб при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

Представители военного атташата выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, сообщает «Азертадж». Были вознесены молитвы за упокой души шехидов двух братских стран.

Отцу героя передан азербайджанский флаг как символ нерушимости братства и единства Турции и Азербайджана. Визит сопровождали представители Министерства национальной обороны Турции.